تيرانا 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، حفل إفطار على شرف وفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك على هامش تدشين برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في جمهوريات ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا الشمالية.حضر الحفل عدد من منسوبي سفارة المملكة لدى ألبانيا.// انتهى //19:40ت م0126