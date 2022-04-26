القاهرة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واساستنكر البرلمان العربي، المحاولات والمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددا على رفضه التام المساس بمسؤولية "الأونروا" واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وصولا إلى إيجاد حلٍّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم دعمه المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخِدْمَاتِ الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية.ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال المساعدات والتمويل؛ لتمكين الأونروا من مواصلة عملها، مؤكدًا ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تحمُّل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.// انتهى //19:42ت م0128