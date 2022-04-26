الرباط 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.46 %، مسجلا 13.106,89 نقطة.كما انخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 1.062,62 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.66 % مسجلا 985,81 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 105,1 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة أزيد من 683,23 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:43ت م0129