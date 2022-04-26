اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على انخفاض في التعاملات
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
الرباط 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.46 %، مسجلا 13.106,89 نقطة.
كما انخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.61 % ليستقر عند 1.062,62 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.66 % مسجلا 985,81 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 105,1 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة أزيد من 683,23 مليار درهم مغربي.
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19:43ت م
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