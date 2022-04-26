باماكو 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأعلن الجيش المالي عن مقتل خمسة من جنوده وإصابة جندي آخر في تفجير سيارة تابعة له بواسطة عبوة ناسفة مزروعة في الطريق على محور بنجغرا-بنكاس، مؤكداً إرساله دورية إلى مكان الهجوم لملاحقة المهاجمين.ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من تعرُّض الجيش المالي لثلاث هجمات متتالية على معسكراته في مناطق متفرقة من البلاد ما أدى إلى مقتل ستة 6 جنود ماليين وإصابة طائرة عسكرية خاصة بهم، بالإضافة إلى مقتل 11 من المهاجمين.// انتهى //19:44ت م0130