مكة المكرمة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام , بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، وقائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.// انتهى //19:52ت م0131