رمضان / سمو أمير مكة المكرمة يشارك رجال الأمن طعام الإفطار في المسجد الحرام
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
مكة المكرمة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واس
شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار في المسجد الحرام , بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، وقائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.
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19:52ت م
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