الرباط 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، بسفيرة جمهورية فيتنام لدى المملكة المغربية دانغ تهي تهو ها، وتناولا سبل تعزيز التعاون في مجالات التربية وتعليم اللغة العربية.كما ناقش الجانبان مقترحات التعاون الثنائي، ومنها تدريب مدرسي اللغة العربية، وإمكانية إنشاء مركز أو قطب للإيسيسكو للغة العربية في فيتنام، وتنظيم يوم أو أسبوع ثقافي في الرباط للتعريف بثقافة فيتنام، في إطار احتفالات الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.وبهذه المناسبة، ثمنت سفيرة فيتنام بالرباط ما تقوم به الإيسيسكو من أدوار في مجالات عملها، مؤكدة حرص بلادها على بناء تعاون مثمر مع المنظمة، خصوصا في مجال تعليم اللغة العربية.// انتهى //19:57ت م0132