الباحة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26أبريل 2022 م واسشهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والمندق, والقرى, والعقيق, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها, سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:39ت م0134