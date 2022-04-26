مكة المكرمة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تقديم أكثر من (17 ) مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال 25 يوماً.وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني أنه تم تأمين أكثر من (17) مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام، وأكثر من (6) ملايين عبوة ماء زمزم، و(25) ألف حافظة سعة 40 لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام، إضافة إلى (80)عربةً ذكية سعة 80 لترًا.// انتهى //20:45ت م0135