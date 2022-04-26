واشنطن 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأعلن البيت الأبيض اليوم،أن نتيجة اختبار نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لفيروس كورونا كوفيد-19 جاءت إيجابية في الاختبارات السريعة واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.وأوضحت السكرتيرة الصحفية لنائبة الرئيس كيرستن ألين - في بيان صحفي- أنه لم تظهر أي أعراض على نائبة الرئيس، مؤكدةً أن هاريس سوف تعزل،وتستمر في العمل من مقر إقامتها،وستتبع إرشادات CDC ونصائح أطبائها.وأكدت أن نائبة الرئيس هاريس، لم تكن على تواصل مباشر بالرئيس جو بايدن.//انتهى//21:23ت م0138