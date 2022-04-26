بوجمبورا 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسعقدت مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن جلسة في العاصمة البوروندية بوجمبورا عن دور الشباب في بناء السلام بمشاركة رئيس بوروندي إيفارست ندايشيمي ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي.وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى عدة قضايا،من بينها قضية إدارة الأسلحة والخيرة،ودعم وتعزيز الجهود الوطنية في إدارة الأسلحة والذخيرة.ودعا المجتمعون إلى تحسين استخدام قاعدة بيانات الأسلحة التابعة للاتحاد الأفريقي، وتناولوا جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة على المستويات القارية والإقليمية والوطنية.وقد أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، أهمية دور الشباب في بناء السلام ومجابهة تحديات القارة.//انتهى//21:24ت م0139