الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة؛لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي تبوك ومكة المكرمة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (19) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لـ (3) مواطنين، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، و(4) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:29ت م0141