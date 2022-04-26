أبيدجان 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، اليوم، وفداً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجمهورية برئاسة رئيسة المجلس ناميزتا سانغاري، يرافقها أربعة مرشحين للحكومة الإيفوارية لعضوية عدة لجان تابعة لمجلس حقوق الإنسان.وطلبت رئيسة المجلس خلال اللقاء، دعم ومساندة حكومة المملكة لترشيحات جمهورية كوت ديفوار لهذه العضويات.//انتهى//21:38ت م0143