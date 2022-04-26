الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في الملتقى الوزاري لمشروع رأس المال البشري،الذي نظمته مجموعة البنك الدولي افتراضيًّا اليوم، بحضور وزاري من 70 دولة حول العالم؛بهدف تبادل الخبرات والتجارب بشأن تنمية رأس المال البشري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.وركَّز ملتقى الربيع لهذا العام على الحلول المستدامة الكفيلة بتجاوز عثرات التعلم وأزمات التوظيف الناتجة من الجائحة، وتبادل تجارب الدول بشأن التحديات التي تواجه قطاع التعليم وسوق العمل،بالإضافة إلى أهم الاستجابات الوطنية المطروحة لمعالجتها.يُذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تُشارك في هذا الملتقى الدولي بصفتها الجهة المعنية في صنع ومواءمة السياسات الاقتصادية بما يضمن تنمية رأس المال البشري والتنوع الاقتصادي في المملكة.حضر الملتقى، معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.// انتهى //21:49ت م0144