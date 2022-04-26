مكة المكرمة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، برفع أكثر من (4) آلاف طن من النفايات والمخلفات خلال 25 يوماً من شهر رمضان، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين .وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، حيث يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة (9) أطنان، وتُنقل إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة.// انتهى //22:13ت م0145