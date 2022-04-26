إسلام آباد 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسلقي جنديان من رجال الجيش الباكستاني مصرعهما جراء هجوم مسلح نفذته عناصر إرهابية اليوم على فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مجموعة من الإرهابيين شنت هجوماً مفاجئاً على فرقة عسكرية في منطقة "سراروغة" بوزيرستان، مما أدى إلى اندلاع تبادل إطلاق النار بين الطرفين، أسفر عن مقتل جنديين اثنين، مضيفاً أن الفرقة العسكرية ألحقت أضراراً كبيرة في صفوف الإرهابيين.وذكر البيان أن قوات الجيش الباكستاني ستواصل عمليات التمشيط ضد العناصر الإرهابية، حتى تطهير تلك المنطقة من آفة الإرهاب.//انتهى//22:20ت م0149