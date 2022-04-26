الرياض 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واستغلب فريق الدحيل القطري على نظيره سابهان الإيراني بخمسة أهداف مقابل هدفين 5-2، في المباراة التي جمعتمها اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.ويتصدر الدحيل المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط لسابهان من ست مباريات، و7 نقاط للتعاون من خمسة مباريات، و3 نقاط لباختاكور من خمس مباريات.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //22:36ت م0152