رياضي / بعثة المنتخب السعودي للغطس للناشئين تغادر للنرويج استعداداً للمشاركة في بطولة بيرقن المفتوحة للغطس
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
الرياض 25 رمضان,1443 هـ الموافق 26 أبريل,2022 م واس
غادرت اليوم بعثة المنتخب السعودي للغطس لفئة الناشئين إلى النرويج استعدادًا للمشاركة في بطولة بيرقن المفتوحة للغطس، والتي تقام منافستها خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو.
وتضم بعثة المنتخب 4 لاعبين، وهم خالد الغامدي وأحمد الشمراني وفارس الغامدي ووليد الشمراني، بقيادة المدرب جلال راجح والإداري عبدالله عسيري والحكم الدولي ناصر الشيخ.
// انتهى //
23:20ت م
0157