الرياض 25 رمضان,1443 هـ الموافق 26 أبريل,2022 م واسغادرت اليوم بعثة المنتخب السعودي للغطس لفئة الناشئين إلى النرويج استعدادًا للمشاركة في بطولة بيرقن المفتوحة للغطس، والتي تقام منافستها خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو.وتضم بعثة المنتخب 4 لاعبين، وهم خالد الغامدي وأحمد الشمراني وفارس الغامدي ووليد الشمراني، بقيادة المدرب جلال راجح والإداري عبدالله عسيري والحكم الدولي ناصر الشيخ.// انتهى //23:20ت م0157