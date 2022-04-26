جدة 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة ، السفير علي دياي الذي قدم له أوراق اعتماده مندوباً دائماً لجمهورية النيجر لدى المنظمة.وهنأ الأمين العام المندوب الدائم الجديد ، مشيدا بالدور النشط الذي تضطلع به جمهورية النيجر داخل منظمة التعاون الإسلامي وفي إطار العمل الإسلامي المشترك.وأكد المندوب الدائم للنيجر بدوره دعم بلاده الراسخ لمنظمة التعاون الإسلامي.وتطرق الجانبان للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية النيجر.// انتهى //23:50ت م0160