اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1443/9/25 هـ الموافق 2022/04/26 م واس
نيويورك 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 809.28 نقطة إلى 2.38% ليغلق عند 33240.18 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 120.92 نقطة إلى 2.81% إلى 4175.20 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 514.11 نقطة إلى 3.95% إلى 12490.74 نقطة.
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