نيويورك 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 809.28 نقطة إلى 2.38% ليغلق عند 33240.18 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 120.92 نقطة إلى 2.81% إلى 4175.20 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 514.11 نقطة إلى 3.95% إلى 12490.74 نقطة.//انتهى//23:56ت م0161