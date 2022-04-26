طرابلس 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واستمكنت السلطات الليبية من إتلاف طن من الألغام ومخلفات الحرب، في مدينة مصراتة شرق ليبيا.وذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الكمية الضخمة التي جرى إتلافها وإعدامها جرى تجميعها خلال عمليات المسح التي قام بها المختصون في جهاز المباحث الجنائية في الأيام القليلة الماضية في كل من مقار الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.//انتهى//23:59ت م0162