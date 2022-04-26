طرابلس 25 رمضان 1443 هـ الموافق 26 أبريل 2022 م واسأحبطت قوات الأمن الليبية اليوم، هجوماً لعناصر يتبعون تنظيم داعش الإرهابي على بلدة غدوة التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد.وأكد قائد عمليات منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري أن وحدات الجيش تمكنت من طرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من بلدة غدوة، مشيراً إلى أن التنظيم الإرهابي حاول التسلل للبلدة لشن هجوم إرهابي على المدنيين، لكن القوات المسلحة أحبطت مخططه.وأوضح المنصوري أن القوات المسلحة تجري عملية تمشيط واسعة لدوائر بلدة غدوة الزراعية للقبض على فلول التنظيم الإرهابي الفارين.//انتهى//23:59ت م0164