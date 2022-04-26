الرباط 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأنقذت وحدات لخفر السواحل المغربي 192 شخصاً للهجرة غير المشروعة، ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.وأوضح بيان للبحرية المغربية أن الأشخاص واجهوا صعوبات في الإبحار على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما حاول البعض منهم الإبحار سباحة في محاولات للوصول إلى السواحل الأوروبية.وأضاف أنه قُدمت الإسعافات الأولية اللازمة للأشخاص على متن وحدات البحرية المغربية، قبل نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمغرب، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.//انتهى//00:07ت م0002