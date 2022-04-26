عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرتي تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم العمل الإنساني في لبنان
الأربعاء 1443/9/26 هـ الموافق 2022/04/27 م واس
بيروت 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واس
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD ) ، بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان ، في إطار الشراكة السعودية الفرنسية .
وقع المذكرة من جانب المركز مدير إدارة الفروع مبارك بن سعيد الدوسري، ومن جانب وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو، و من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية مدير الوكالة في لبنان جييل جانر غران بيار .
وستشمل مذكرة التفاهم خلال المرحلة الأولى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للجمهورية اللبنانية في مجالات الغذاء والتغذية والصحة، حيث ستقدم المملكة إسهاماً بقيمة 36.000.000 يورو ، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهاماً مماثلاً في إطار الشراكة بين الجانبين ، ليكون الإجمالي 72 مليون يورو مقدمة من الدولتين.
ويأتي ذلك امتدادا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه ، لتخطي هذه الأزمة التي تمر بها لبنان .
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