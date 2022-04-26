بيروت 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD ) ، بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان ، في إطار الشراكة السعودية الفرنسية .وقع المذكرة من جانب المركز مدير إدارة الفروع مبارك بن سعيد الدوسري، ومن جانب وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو، و من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية مدير الوكالة في لبنان جييل جانر غران بيار .وستشمل مذكرة التفاهم خلال المرحلة الأولى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للجمهورية اللبنانية في مجالات الغذاء والتغذية والصحة، حيث ستقدم المملكة إسهاماً بقيمة 36.000.000 يورو ، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهاماً مماثلاً في إطار الشراكة بين الجانبين ، ليكون الإجمالي 72 مليون يورو مقدمة من الدولتين.ويأتي ذلك امتدادا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه ، لتخطي هذه الأزمة التي تمر بها لبنان .//انتهى//00:28ت م0003