الخرطوم 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، في الإفطار الرمضاني الذي أقامه مجلس السيادة السوداني بحدائق القصر بالخرطوم، بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه، وأعضاء المجلس.حضر الإفطار أعضاء مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان، ورؤساء البعثات الدولية، وعدد من القيادات السياسية والأهلية ورموز المجتمع السوداني.// انتهي //00:29ت م0004