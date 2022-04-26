القاهرة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واستعادل فريق المقاولون العرب مع ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المقاولون العرب" بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري المصري لكرة القدم.التعادل منح كل فريق نقطة ليرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الدوري، كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر.// انتهى //01:38ت م0007