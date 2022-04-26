الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على ضيفه منتخب قطر بنتيجة 0-8، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، في ختام المعسكر الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد صابر، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، محمد هزازي، جاذوب الظفيري، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري، طلال حاجي.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا كسب ضيفه منتخب قطر في اللقاء التجريبي الأول الذي جمعهما يوم الأحد الماضي بنتيجة 0-4.// انتهى //01:55ت م0008