الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واستغلب فريق الشباب على نظيره الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل لاشيء 2-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وتأهل الشباب متصدراً المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، مقابل 7 نقاط لمومباي الهندي والقوة الجوية العراقي و4 نقاط للجزيرة الإماراتي.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //01:56ت م0009