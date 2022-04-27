القاهرة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسحقق فريق إنبي فوزًا على مستضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.وبهذه النتيجة رفع فريق إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها تغلب فريق البنك الأهلي على فريق إيسترن كومباني بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، فيما ظل إيسترن كومباني عند 10 نقاط في المركز الأخير، وبفارق الأهداف عن فريق مصر للمقاصة صاحب المركز السابع عشر وقبل الأخير.// انتهى //02:44ت م0012