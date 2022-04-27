الرياض 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واساختتمت إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم برنامج رمضان للناشئات لاكتشاف المواهب الرياضية والذي أقيم على مدار ثلاثة أسابيع بمدينتي الرياض وجدة، بإشراف مدربة المنتخب السعودي الأول للسيّدات مونيكا ستاب ومساعدة المدربة دنى رجب، وطاقم تدريبي مكوّن من مدربات وطنيات حاصلات على الرخصة التدريبية B و C.واستهدف البرنامج نشر ثقافة كرة القدم لدى الفتيات في الفئة العمرية من 13 عاماً حتى 17 عاماً، إذ يأتي ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسات لكرة القدم.وشهد حفل الختام حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بن بهيان وبعض لاعبات المنتخب السعودي الأول للسيدات.// انتهى //02:59ت م0015