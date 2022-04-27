صبيا 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسكرم رئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا علي غوير، أمس, 24 طالبًا فائزاً في المسابقة السنوية ، التي نظمتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة صبيا ممثلة بمكتب الإشراف على الحلقات بمركز قوز الجعافرة في عدد من أجزاء القران الكريم.واستعرض مدير مكتب الإشراف على الحلقات في المركز إبراهيم بن علي سويدي خلال حفل التكريم الذي أقيم بمقر المركز ، نشاطات وبرامج المكتب التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية "عن بعد" والإنجازات التي حققها المكتب، مشيرًا إلى جدية العمل في المركز لتطوير أداء طلابها وطالباتها لتنشئتهم على القرآن الكريم وتربيتهم عليه أدبًا وسلوكًا، مشيداً بتميز الفائزين في الإتقان والأداء.واشتمل برنامج الحفل على تقديم نماذج لقراءات الحفاظ، وتكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة, والداعمين والمتعاونين.من جانبه ثمن رئيس مركز قوز الجعافرة دور المكتب في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم لأبناء وبنات المركز، متمنياً للفائزين التوفيق والسداد.// انتهى //04:33ت م0020