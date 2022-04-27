إسلام آباد 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بأنباء الهجوم الانتحاري الذي نفَّذته امرأة واستهدف سيارة تقل معلمين صينيين في مدينة كراتشي، حيث عدَّته الخارجية الباكستانية هجوماً على الصداقة الباكستانية الصينية.وأبرزت الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الزوار والمعتمرين للمسجد الحرام، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على توسيع مجلس وزرائه بتعيين وزير للخارجية وتحديد مناصب عدد من الوزراء، وتركيز الحكومة الباكستانية الجديدة على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، ومعالجة الأزمات الداخلية على أساس الأولوية.وتابعت صحف إسلام آباد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة باكستان من المجتمع الدولي بالتدخل لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف المدنيين الأبرياء.وفي الشأن الإقليمي تحدثت عن التحدي الذي يشكله فيروس كورونا لسكان مدينة شنغهاي الصينية،على الرغم من تراجع معدل الإصابات في معظم دول العالم.// انتهى //04:41ت م0021