جيزان 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية إقبال العديد من الأسر بمنطقة جازان على أسواق المفروشات استعدادًا لعيد الفطر المبارك، التي بدورها قامت بتقديم العروض وتجهيز الكميات الكبيرة والمتنوعة من المفروشات والموكيت والسجاد.واستنفرت أسواق المفروشات بالمنطقة كافة طاقاتها لتلبية احتياجات هذا الإقبال الكبير على الشراء خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تنوعت أشكال السجاد والموكيت وتتفاوت أسعارها بحسب الصناعة والجودة، حيث يتراوح سعر المتر الواحد للموكيت من 60 ريالًا ليصل إلى أكثر من 300 ريال، كما أن أسعار السجاد تبدأ من 250 ريالًا وتصل إلى نحو 4000 ريال.// انتهى //04:45ت م0022