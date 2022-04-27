المدينة المنورة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - وتوقَّع هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد علي المدينة المنورة والعلا واليتيمة ووادي الفرع والمهد والحناكية وخيبر وبدر والفقرة والمسيجيد و العيص.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ من صباح اليوم الأربعاء وتستمر حتي التاسعة مساءً.// انتهى //05:32ت م0023