رفحاء 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، مبلغ 300,000 ألف ريال، لمستلزمات العيد للأيتام والأرامل المستفيدين من خدمات الجمعية بدعم من برنامج سند محمد بن سلمان، بواقع 2000 ريال لكل أسرة، وذلك ضمن العطاء الممتد للأجيال، والرعاية الخاصة للمستفيدين.وأشارت الجمعية أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءةً، كما أودعت الجمعية مبلغ 300,000 ريال في حسابات الأيتام والأرامل التي ترعاهم بدعم من " أرامكو "، بواقع 2,000 ريال لكل أسرة.وأكدت الجمعية أن هذا الدعم يجسد عمق اهتمام أرامكو بالعمل الخيري والانساني الذي تقوم به هذه الجمعيات والدور الإنساني الكبير الذي يستحق التقدير والمساندة.// انتهى //06:24ت م0027