الرباط 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم , بالمباحثات الهاتفية التي جرت بين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس المحتلة، مبرزة تأكيد الطرفين على التزامهما بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.وتناقلت تحذيرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من المحاولات والمخططات والمشروعات الإسرائيلية المتواصلة الرامية الى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.ولفتت صحف المغرب الى تحذيرات الأمم المتحدة من مخاطر بيئية كارثية بالعالم في المستقبل، بسبب الأنشطة المسببة للتغيرات المناخية.وأخبرت عن تسجيل المغرب انتعاشا في حركة النقل الجوي للمسافرين منذ استئناف حركة الطيران في فبراير الماضي بسبب جائحة كورونا.// انتهى //07:32ت م0030