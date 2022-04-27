رام الله 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تحذيرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي اتجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة.ونشرت إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وأسفرت عن استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات.وأولت الصحف الفلسطينية, تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهد مواطن فلسطيني في أريحا، وأصيب 6 بالرصاص في أريحا وجنين، وعشرات بالاختناق في قلقيلية، واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطناً في القدس.// انتهى //09:28ت م0034