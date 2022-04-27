تونس 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسكتبت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن اعلان الداخلية التونسية احباطها المزيد من عمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية وايقاف العشرات من المتورطين من جنسيات افريقية مختلفة.واخبرت في الشأن المغاربي عن إعلان الجيش الليبي تصدي قواته لمجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حاولت التسلل إلى منطقة غدوة التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد مشيرا إلى اشتباك وحداته العسكرية مع المجموعات الإرهابية ما أسفر عن إصابة عنصرين من داعش ومصادرة الكثير المتفجرات والهواتف المحمولة التي كانت بحوزة الإرهابيين.ولفتت صحف الاربعاء في الشأن الدولي إلى اعلان مصادر فلسطينية اصابة عشرات الفلسطينيين في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق القدس// انتهى //09:33ت م0036