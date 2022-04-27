الخرطوم 26رمضان 1443ه الموافق 27 أبريل 2022 واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دعم وتطوير آفاق التعاون المشترك.وأبرزت إدانة البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) أحداث العنف الدامي بولاية غرب دارفور وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق ونشر تقريرها للعامة وتحديد المتورطين في العنف ومحاسبتهم.وأخبرت صحف الأربعاء عن وصول 131 مهاجراً سودانياً عائدين من ليبيا في إطار مشروع المبادرة الأوربية المشتركة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة.ولفتت الانتباه إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوداني علي الصادق أمس مع، ممثلة مكتب اليونيسف بالسودان مناديب أوبراين.وبحث اللقاء الصعوبات التي تعترض نشاط المنظمة في السودان، والأمل في تدخل وزارة الخارجية لتذليل تلك التحديات.ونشرت صحف السودان تحذيرات الجامعة العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة.// انتهى//11:03ت م0040