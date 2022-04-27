الدمام 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسيواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلاً بإدارة الأسواق والمسالخ جولاته الرقابية خلال نهاية شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات وتطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية.وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أنه تم دعم جميع الأسواق بالكوادر الفنية والمتخصصة بمتابعة من إدارة الأسواق والمسالخ، التي ستكثف الجولات الرقابية الميدانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن خطة العمل تتضمن استيفاء الشروط الصحية والفنية التي تقرها الوزارة ، والتوعية والإرشاد، وتوزيع طاقم العمل في المسالخ لتغطية جميع ساعات العمل، خصوصاً أوقات الذروة بكفاءة عالية، وتخصيص فرق فنية لجميع المسالخ المركزية للقيام بالإشراف على المستثمرين وأعمال النظافة وتطهير صالات الذبح ومرافق المسلخ ورش محيط المسلخ بالمبيدات الحشرية؛ للتخلص من الحشرات في غير أوقات الذبح.وأبان أن عدد المذبوحات خلال الربع الأول من عام 2022 وصل إلى أكثر من 350 ألف في مسالخ المنطقة، مؤكداً توجيه جميع إدارات الأسواق والمسالخ إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة، وذلك لحوالي 20 مسلخاً معتمداً من خلال وضع خطة رقابية صحية.//انتهى //11:06ت م0041