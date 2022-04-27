القاهرة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني مع جميع القوى السياسية دون استثناء حول أولويات المرحلة الراهنة وتأكيده أن مصر وطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.واهتمت بتكليفات الرئيس المصري للحكومة بإعادة العمل للجنة العفو الرئاسي وطرح شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام ووضع خطة لخفض الدين العام ودعم وتوطين الصناعات المحلية.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في ليبيا مشيرة إلى تمكن قوات الجيش الليبي من التصدي لمجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي حاولت التسلل إلى منطقة غدوة التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد.وسلطت الضوء على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بحق شاب فلسطيني أسفرت عن استشهاده متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في رأسه.وأخبرت عن اندلاع اشتباكات مسلحة في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بجنوب السودان مع اتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشرات في بلدة قريبة في مطلع الأسبوع الحالي.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا في أقرب وقت.// انتهى //11:19ت م0042