رام الله 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين ، من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رياض أبو صفية ، من قرية بيت سيرا، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر محمد غيظان، وولديه، من قرية قبيا، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.// انتهى //11:28ت م0043