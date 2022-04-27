سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين
الأربعاء 1443/9/26 هـ الموافق 2022/04/27 م واس
رام الله 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين ، من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رياض أبو صفية ، من قرية بيت سيرا، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر محمد غيظان، وولديه، من قرية قبيا، بعد أن داهمت منزلهم وفتشته.
// انتهى //
11:28ت م
0043