طوكيو 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم في بورصة طوكيو على انخفاض، نتيجة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير إغلاق كوفيد-19 في الصين على نتائج الشركات المحلية.وهبط مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 1.17 في المئة، ما يعادل 313.48 نقطة، ليصل عند مستوى 26386.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بمقدار 17.75 نقطة، ما نسبته 0.94 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1860.76 نقطة.// انتهى //12:07ت م0048