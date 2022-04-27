أبوظبي 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ جون كيري، التعاون المشترك بين البلدين بشأن ملف المناخ، وسبل تعزيز العمل الدولي في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتحدياته.وناقش الجانبان التطورات في أوكرانيا وضرورة تعزيز الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة واحتواء تداعياتها، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة وأهمية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والغذاء عالميًا.// انتهى //12:29ت م0050