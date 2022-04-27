طوكيو 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 ألفًا و835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 18 وفاة.وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و758 ألفاً و224 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 ألفاً و444 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين وصل إلى 7 ملايين و223 ألفاً و823 حالة.// انتهى //12:48ت م0051