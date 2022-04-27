الدمام 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 897 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 50 مخالفة على المنشآت غير المتقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات في شهر رمضان، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية وتفعيل مبادرة "ممتثل" وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //12:55ت م0053