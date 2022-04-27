مسقط 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم على تراجع بنسبة 51ر0 في المئة، ما يعادل 2ر21 نقطة، ليصل عند مستوى 34ر4161 نقطة.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 4 ملايين و128 ألفًا و358 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 9ر7 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و480 ألفًا و738 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 139ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (25ر22) مليار ريال عُماني.// انتهى //14:10ت م0072