الكويت 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 6ر28 نقطة، ليصل إلى مستوى 33ر8318 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة.وجرى تداول 4ر295 مليون سهم، نُفّذت عبر 12951 صفقة، بقيمة 8ر68 مليون دينار كويتي.وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 91ر0 في المئة، ما يعادل 14ر58 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 81ر6360 نقطة، جرى خلالها تداول 6ر220 مليون سهم، بقيمة 9ر28 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 6664 صفقة.ونزل مؤشر السوق الأول بواقع 21ر17 نقطة، ليغلق عند مستوى 65ر9262 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 8ر74 مليون سهم نتيجة تنفيذ 6287 صفقة بقيمة 8ر39 مليون دينار.// انتهى //14:34ت م0074