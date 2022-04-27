جدة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واستُنظّم أمانة محافظة جدة 7 فعاليات متنوعة يحتضنها مركز الملك عبدالعزيزالثقافي وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر لهذا العام, بأبرق الرغامة وذلك في (ثاني وثالث أيام العيد)، إضافة لتزيين وإنارة الطرق الرئيسة والميادين، ونشر عبارات التهنئة بالعيد عبر اللوحات والشاشات والتي ستستمر لعدة أيام.وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي سيشهد خلال اليوم الثاني من عيد الفطر فعاليات متنوعة تتضمن: (مسرح الطفل-الفنون الشعبية-هدايا الأطفال-ألعاب الدمى المتحركة-مسابقات وجوائز)، كما سيستمتع الحضور في اليوم الثالث من العيد بـ (توزيعات العيد-وعرض مسرحية كوميدية)، مضيفاً أن الطرق الرئيسة والميادين ستتزين بالإنارة وعروض الضوء احتفاءً بالعيد المبارك وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة 10 أيام فضلاً عن نشر عبارات التهنئة عبر اللوحات والشاشات.ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية استعدادًا لموسم العيد واستقبال السكان والزائرين، وذلك بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، فضلا عن استكمال خطة الرقابة الموسمية والتي تتضمن تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.// انتهى //14:39ت م0075