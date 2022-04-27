المهرة 26 رمضان 1443 هـ الموافق 27 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 46 طنًا و545 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 2.610 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //14:46ت م0076