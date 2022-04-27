المدية المنورة 26 رمضان 1443هـ الموافق 27 أبريل 2022م واستُواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان المبارك، بعملية تبخير مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على فترات عدة على مدار الشهر الفضيل واستهلكت بذلك 17 كيلوجراماً من العود الفاخر لتبخير أرجاء المسجد النبوي, إضافة إلى استهلاك 9 لترات من دهن العود والمسك الفاخر والعطور, لتطييب القاصدين والمسجد في قسمي الرجال والنساء, خلال الشهر الفضيل.وأوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر بن عبدالعزيز الهندي أن 850 جولة تبخير وتطييب داخل المسجد النبوي نفّذت خلال الفترة الماضية من شهر رمضان, وذلك ضمن خطة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للعناية براحة القاصدين وقدسية المسجد النبوي ونظافته.// انتهى //14:51ت م0077